МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Инфляция в РФ на 9 августа ускорилась до 6,51% в годовом выражении с 6,45% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

В предыдущем обзоре указывалось, что инфляция на 2 августа в годовом выражении составила 6,45%. Недельная инфляция в России оказалась нулевой

Ранее в среду Росстат сообщил, что на неделе 3 по 9 августа инфляция оказалась нулевой, рост потребительских цен с начала года составил 4,49%.

"За неделю с 3 по 9 августа на потребительском рынке цены не росли (минус 0,06% неделей ранее). В годовом выражении инфляция в августе сохраняется на уровне 6,5% год к году. Основное сдерживающее влияние продолжает оказывать сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию и сохраняющаяся дефляция в сфере услуг. Темпы роста цен на продукты питания за исключением плодоовощной продукции, а также на непродовольственные товары сохранились на уровне прошлой недели", — говорится в обзоре.