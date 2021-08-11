МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в среду вечером удерживается в легком плюсе против доллара после публикации данных инфляции в США, которые вернули спрос на рисковые активы.

Ослабление доллара на форексе и снижение его индекса (DXY) на 0,1%, до 92,9 пункта, и попытки рынка нефти удержаться выше ключевых 70 долларов за баррель сорта Brent оказывают поддержку курсу рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.55 мск снижается на 20 копеек, до 73,72 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 86,54 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ НАЩУПЫВАЕТ ПОДДЕРЖКУ

Российская валюта в среду днем перешла к росту против доллара и евро, отыгрывая некоторое улучшение аппетита к риску после выхода данных динамики темпов роста потребительских цен в США. По итогам июля они выросли на 5,4% в годовом выражении, а только за июль поднялись на 0,5%. Таким образом, инфляция сохранилась на уровне месяца ранее, который стал рекордным с августа 2008 года. Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали замедления темпов роста потребительских цен в США до 5,3%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (Core CPI) в июле увеличились на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 4,3% в годовом выражении. Эксперты в среднем прогнозировали повышение соответственно на 0,4% и 4,3%.

Мировые фондовые индексы в основном прибавляют. Стоимость нефти марки Brent также отошла от минимумов дня и сейчас теряет 0,8%, достигая 70,1 доллара, хотя в среду максимально падала до 69,1 доллара.

Позитив для рубля пришёл и с рынка рублевого долга. Минфин России на безлимитных аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 110,6 миллиарда рублей (по номиналу) при совокупном спросе в 173,8 миллиарда рублей.

В итоге курсы доллара и евро теряют к рублю 0,2 и 0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Вышедшие в США во второй половине дня макроэкономические данные отразили некоторое замедление темпов роста индекса потребительских цен, что мгновенно усилило аппетит к риску на глобальных рынках и спровоцировало коррекцию доллара вниз, отмечает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

"Индекс доллара ушел ниже 93 пунктов, а на локальном рынке американская валюта также скорретировалась и опускалась ниже отметки 73,7 рубля", — добавил он.

Прогнозный диапазон для доллара до конца недели остается на уровне 72,5-74,5 рубля, оценивает Виталий Громадин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Опасения сохранения повышенного инфляционного давления в США в июле не оправдались, индекс потребительских цен (CPI) за минувший месяц указал на замедление темпов роста инфляции. Доллар на этом фоне отступил от локальных максимумов, а его курс удержался в диапазоне 73-74 рубля", — отмечает он.

Проблемами для российской валюты остаются неустойчивые цены на нефть, однако вероятность движения доллара в сторону отметки 73 рубля краткосрочно превалирует, оценивает Громадин.