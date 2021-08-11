КИШИНЕВ, 11 авг — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак после встречи с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что Кишинев и Москва договорились о взаимном снятии ограничений на экспорт продукции.

Козак в среду прибыл в Кишинев с рабочим визитом, он встретился с президентом Молдавии Майей Санду, главой МИД Николаем Попеску и вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским, вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну, главой МВД Анной Ревенко.

"Договорились о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, беспошлинной торговле, по снятию ограничений для российских экспортеров и ответных шагах о поставке молдавской сельхозпродукции на российский рынок", — заявил Козак журналистам на брифинге.

Москва и Кишинев должны найти взаимовыгодное решение по газовому вопросу, сообщил Козак.

"Необходим диалог, необходимо взаимовыгодное решение по газовому вопросу, никто никому не должен делать подарки, но и никто никого не должен ущемлять", — заявил Козак.