МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Российские аграрии на начало августа увеличили закупку минеральных удобрений на 26%, до 3,72 миллиона тонн, закрыв 83% потребности в них в текущем году, говорится в сообщении Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). Выдача субсидий на транспортировку продукции АПК приостановлена

"Объем приобретенных удобрений на начало августа в российском АПК, с учетом биржевых закупок, вырос на 26% и составил 3,72 миллиона тонн (в пересчете на 100% питательных элементов – действующего вещества). Таким образом, потребность АПК в минеральных удобрениях на весь 2021 год закрыта уже на 83%", — говорится в сообщении.

В РАПУ отмечают, что значительный объем удобрений на этот год был поставлен аграриям заранее, в межсезонье, благодаря чему весенние полевые работы в России проведены своевременно и качественно. "Поставки минеральных удобрений в регионы идут непрерывно, дефицита удобрений нет", — подчеркивает ассоциация.

"В 2021 году российские производители минеральных удобрений в полном объеме обеспечат увеличенную потребность отечественных аграриев в 4,5 миллиона тонн (в пересчете на 100% питательного вещества – действующего вещества) и в 5 миллионов тонн – в следующем году", — говорится в сообщении.

Потребности российского АПК в минеральных удобрениях за последние 5 лет выросли в 1,5 раза и удвоятся в ближайшие 5 лет — с перспективой дальнейшего роста; чтобы обеспечивать этот спрос и одновременно сохранить завоеванные позиции на мировом рынке, в 2013-2020 годах в развитие устойчивой производственной базы индустрия вложила 1,3 триллиона рублей, приводятся в сообщении словам президента РАПУ Андрея Гурьева.

"В ближайшие 7 лет, в новый инвестиционный цикл, объем инвестиций, благодаря мерам стимулирования инвестиционной активности со стороны Минэкономразвития и всего экономического блока правительства РФ во главе с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым, оценивается в почти 2 триллиона рублей", — подчеркнул он.