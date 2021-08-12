МАДРИД, 12 авг — ПРАЙМ. Четвертый день подряд цены на электроэнергию в Испании бьют исторические рекорды, в четверг они достигли 115,8 евро за мегаватт-час.

Рост цен совпал с так называемой "волной жары", которая накрыла большую часть Испании кроме некоторых северных районов, в ряде регионов столбики термометра превысили 40 градусов и такая жара простоит еще несколько дней.

В этом году цены на энергоносители в Испании уже несколько раз установили рекорды, в том числе в январе, во время снегопада "Филомена", парализовавшего столицу. Правительство снизило НДС на энергоносители с 21% до 10% для части потребителей до конца года, в третьем квартале отменило налог на производство электроэнергии, однако это мало облегчило ситуацию.

Сейчас цены на электричество в три раз превышают те, которые были в прошлом году, – во вторую неделю августа 2020 года мегаватт-час обходился в 40,52 евро.

Лидер оппозиционной Народной партии Пабло Касадо заявил, что в случае прихода к власти правых будет принят закон, по которому испанцы будут платить только за непосредственно потребляемую энергию (на настоящий момент она составляет от половины до трети общего чека, остальное налоги, расходы на транспорт, распределение, аренда счетчика и так далее).

Министр экологического перехода, вице-премьер Тереса Рибера признала, что у правительства больше не осталось рычагов быстро повлиять на цены. "Мы можем попытаться убедить (президента РФ Владимира) Путина качать больше газа или Европейский союз изменить рыночное регулирование, но это малореалистично", — заявила министр в интервью радиостанции Cadena Ser. По ее словам, в перспективе необходимо "меньше полагаться на оптовый рынок и ископаемое топливо".

Рибера рассказала, что направила письмо в ЕС с просьбой произвести изменения в модели ценообразования, однако получила отказ. "Мы считаем, что это неразумно, считаем, что потребители должны получать выгоду от возобновляемых источников энергии, а не платить за все по самой высокой цене. Политика в области борьбы с изменениями климата чрезвычайно выгодна для стоимости энергии, но проблема — турбулентность момента, когда мы находимся с устаревшим регулированием", — добавила министр.

При этом она впервые не исключила возможность создания государственной энергокомпании по управлению ГЭС. Эта мера, на которой давно настаивает партия Podemos, входящая в правительственную коалицию.