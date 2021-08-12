МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Минсельхоз США резко снизил прогнозы по урожаю и экспорту российской пшеницы в 2021-2022 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года), в результате, по оценке ведомства, Россия может разделить первое место по поставкам данной культуры с Евросоюзом, следует из августовского обзора министерства.

Так, текущая оценка министерства по урожаю пшеницы в текущем сезоне (то есть в 2021 календарном году) — 72,5 миллиона тонн, тогда как июльская оценка составляла 85 миллионов тонн. Прогноз по экспорту пшеницы снижен до 35 миллионов тонн с 40 миллионов.

Оценка Минсельхоза США по экспорту пшеницы из Соединенных Штатов — 24,5 миллиона тонн (прогноз сохранен), из стран Евросоюза — 35 миллионов тонн (оценка повышена с 34 миллионов тонн).