МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Московский аэропорт "Шереметьево" планирует приобрести 75% туроператора "Библио Глобус", сообщила директор по связям с общественностью воздушной гавани Анна Захаренкова.

"АО "Международный аэропорт "Шереметьево" планирует приобретение 75% в уставном капитале ООО "Туроператор БГ" (туроператор "Библио-Глобус"). На данный момент сторонами подписано соглашение о намерении и оформляется соответствующее ходатайство о получении согласия на совершение сделки в ФАС. Завершение сделки запланировано на конец сентября 2021 года", — сказала Захаренкова.

Она добавила, что финансовые условия сделки не раскрываются. Аэроэкспрессы в июле-августе меняют график на Шереметьевском направлении

"Приобретение АО "МАШ" 75% в уставном капитале ООО "Туроператор БГ" является существенным шагом в достижении стратегических целей консолидированной группы компаний МАШ за счёт создания условий для привлечения и роста туристического пассажиропотока, оптимизации использования инфраструктуры терминального комплекса и аэродрома, увеличения эффективности производственной и коммерческой деятельности группы", — отметила Захаренкова.

"Скоординированное развитие туристического оператора национального масштаба и одного из крупнейших по объемам пассажирских перевозок аэропорта Европы призвано обеспечить синергетический эффект, который, в конечном итоге, обеспечит самое высокое качество предоставляемых услуг клиентам", — добавила она.