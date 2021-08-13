ВАШИНГТОН, 13 авг — ПРАЙМ. Население США стало более разнообразным в расово-этническом отношении, число белых уменьшилось впервые за всю историю, свидетельствуют обнародованные в четверг данные переписи 2020 года. Дефицит бюджета США в июле вырос в 1,7 раза

При этом авторы переписи подчеркивают, что единственным критерием, по которому оценивалась раса и национальность, была самоидентификация самих участников переписи. Ответы на вопросы переписи традиционно не проверяют.

Число людей, назвавшихся белыми без какого-либо другого происхождения, снизилось на 8,6%, до 204,3 миллиона. Людей, произошедших от белых и других рас, насчитали 235 миллионов. Белые по-прежнему составляют большинство в относительных и абсолютных показателях.

С момента последней переписи 2010 года смешанного населения стало больше: с 9 миллионов оно выросло до почти 34 миллионов человек, то есть почти в четыре раза.

Отдельно стоят испаноязычные и латиноамериканцы — эта группа объединяет людей различных рас и составляет более 62 миллионов человек, увеличившись за 10 лет на 23%.

Людей, которые назвались полностью афроамериканцами, в стране оказалось 46,9 миллиона, людей азиатского происхождения в тех или иных сочетаниях — 24 миллиона, коренных американцев — 9,7 миллиона, коренных жителей тихоокеанских островов — 1,6 миллиона.

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