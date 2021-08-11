МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Мировому ВВП предсказали рост на 1,8% в следующем квартале. Как сообщает Bloomberg Economics, этот прогноз основан на устойчивом ускорении экономического роста и пике инфляции в предыдущие три месяца. Врач оценил масштабы осенней волны коронавируса в России

Издание отмечает, что данные за предыдущий квартал обнадежили политиков и инвесторов, обеспокоенных рисками падения спроса и роста цен, а также распространением нового "дельта"-варианта COVID. Сейчас ожидается, что темп увеличения потребительских цен замедлится, так как инфляция в США, достигнув пика, начала снижаться.

Авторы собрали большой блок данных, от объема розничных продаж в США до состояния промышленного производства в Китае, чтобы получить информацию о темпах роста в крупнейших экономиках мира и опередить официальные данные по ВВП.

Несмотря на надежные показатели глобального роста, Bloomberg Economics отмечает, что мировая экономика восстанавливается неравномерно. Китай оперативно справился с вирусом, а США простимулировали экономику огромными суммами, и эти шаги позволили двум мировым гигантам поднять объем производства до допандемийного уровня и стать движущими силами глобального восстановления. В Евросоюзе и Великобритании, напротив, наблюдается значительное отставание, которое необходимо преодолеть. Что же касается, например, Японии, то она также еще не справились с распространением ковид и довольно медленно внедряет вакцину, то есть фактически страна пока остается в состоянии рецессии.

Основная проблема, которая мешает точно давать экономические прогнозы по миру — это прежде всего непредсказуемое развитие COVID-19, в особенности появление новых штаммов и реакция государств на эти события, отмечает издание. Зигзагообразное восстановление Индии, например, показывает, насколько ситуация нестабильна и в какой степени неожиданными могут быть изменения. Кроме того, текущим экономическим успехам Китая угрожает вспышка варианта "дельта", с которой активно борются власти.