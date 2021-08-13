БЕРЛИН, 13 авг — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Россию 20 августа и, очевидно, проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным, но детали программы будут известны на следующей неделе, сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"В пятницу 20 августа канцлер посетит Москву, подробности программы мы сообщим вам в начале следующей недели", — сказал он.

Добавляется, что 22 августа Меркель посетит Украину.