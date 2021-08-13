МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Через портал "Госуслуг" за полтора года было оформлено более 19 миллионов заявлений на социальные выплаты, пособия и льготы в РФ, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе всероссийского форума "Цифровая эволюция" в Калуге. Родители 19,4 миллиона детей получили единовременные выплаты к школе

"Все услуги граждане сейчас уже привыкли получать в удобном электронном формате, их количество увеличивается. У нас на портале "Госуслуг" на сегодня зарегистрировано уже более 80 миллионов пользователей, и там очень впечатляющие результаты: за полтора года оформлено почти 20 миллионов заявлений на социальные выплаты, льготы, пособия", — сказал Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что количество услуг будет увеличиваться, около 200 услуг будут переведены в цифровой формат до конца следующего года. По словам заместителя председателя правительства, из новых сервисов с 1 сентября в ряде регионов начнется тестирование обновленной услуги по записи детей в детский сад через портал "Госуслуг".

Кроме того, с 1 сентября можно будет записать детей в кружки и секции, теперь эта опция будет доступна во всех регионах. Чернышенко добавил, что в этом же году будет протестирована услуга по приему заявлений в первый класс.