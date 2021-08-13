МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Продажи шампанского и игристых вин в РФ в июле продолжили расти, продажи вина и водки — снижаться, следует из данных Национального союза защиты прав потребителей.

Так, объем розничной продажи шампанских и игристых вин в июле по сравнению с июлем прошлого года вырос на 7,5%, до 1,4 миллиона декалитров. В то же время продажи водки снизились на 2,2%, до 5,9 миллиона декалитров, обычного вина — на 3,1%, до 4,9 миллиона декалитров.

В июне годовая динамика была схожей: продажи в рознице шампанского и игристых вин выросли на 5,6%, тихих вин и водки — снизились на 3,5% и 4,8% соответственно.

Всего же с начала года розничные продажи шампанского и игристых вин в годовом выражении выросли в РФ на 9,4%, до 9 миллионов декалитров, тихих вин — снизились на 2,5%, до 30,2 миллиона, а водки было продано 40 миллиона декалитров, на 3,6% меньше, чем в январе-июле прошлого года.

Кроме того, объем розничной продажи коньяка за эти семь месяцев вырос на 3%, до 6,5 миллиона декалитров, а в июле — снизился на 0,8%, до 0,891 миллиона.

Продажи слабоалкогольных напитков — с содержанием спирта не более 9% — за январь-июль подскочили на 34,6%, до 4,9 миллиона декалитров, в том числе за июль — на 35,6%, до 0,912 миллиона.

В целом продажи алкогольной продукции в РФ в рознице в январе-июле эксперты союза оценивают в 117 миллионов декалитров, что на 2,7% ниже уровня января-июля прошлого года, объем июля — 17,6 миллиона декалитров, на 2,2% ниже, чем в июле 2020 года.

Эти данные не учитывают продажи пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи.