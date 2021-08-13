МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Доля российских семей, чьи траты на покупку продуктов питания превышают 70% их потребительских расходов, выросла до 2,5% в 2020 году с 2,1% в 2019 году, свидетельствуют данные Росстата.

Статистическое ведомство опубликовало исследование о потреблении продуктов питания в 2020 году по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств (48 тысяч). Росстат рассказал о доходах россиян

Согласно данным статистики, 7,1% российских домохозяйств тратят на продукты питания от 60 до 70% своих потребительских расходов (против 6,2% в 2019 году), еще 15,5% — от 50 до 60% расходов (против 13,3% в 2019 году). Доля этих трат еще у 23,1% семей занимает от 40 до 50% в потребительских расходах, у 24% домохозяйств — от 30 до 40%, у 18% семей — от 30 до 20%.

Затраты на продукты не превышают 20% потребительских расходов у 9,9% домохозяйств (против 13,7% в 2019 году).

К потребительским расходам домашних хозяйств относятся расходы на приобретение потребительских товаров и оплату услуг.

При этом не учитываются траты на покупку произведений искусства, антиквариата и ювелирных изделий, а также на оплату материалов и работ по строительству и капитальному ремонту жилых или подсобных помещений.

Реальные располагаемые доходы россиян, по данным Росстата, снизились в 2020 году на 2,8% (это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию).

Стоимость основных продуктов питания, как указывается в исследовании, оценивалась в прошлом году в 6 968 рублей на человека в среднем в месяц (в 2019 году было 6 447 рублей).

При этом, если в составе домохозяйства один человек, то расходы на продукты составляли 10 596 рублей в среднем в месяц, в семье из двух человек — 7 964 рубля на каждого, из трех человек — 6 735 рублей, из четырех и более — 5 579 рублей.

В наборе продуктов питания наибольшие затраты приходились на мясо и мясопродукты (около трети), молоко и молочные продукты, на третьем месте — хлеб и хлебные продукты.