МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании государственного реестра земель сельхозназначения, вести который должен будет профильный Минсельхоз, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ разработан "во исполнение указания президента РФ от 14 мая 2020 г. № Пр-817 в целях установления правовых основ осуществления государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения".

Предлагается, чтобы информация, полученная при осуществлении такого мониторинга, вносилась в госреестр земель сельхозназначения, а вести его стал Минсельхоз России, причем с использованием системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства. Проект о сроке дожития в 2022 году внесен в Думу

Госреестр должен будет содержать, в частности, сведения о состоянии земель сельхозназначения, об их количественных и качественных характеристиках, их использовании, о земельных участках и расположенных на них зданиях и сооружениях, о состоянии плодородия. А порядок ведения этого госреестра, а также полный состав содержащейся в нем информации и порядок ее предоставления должно будет установить правительство.

В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 марта 2022 года.

Его реализация "позволит создать инструмент, позволяющий осуществлять управление землями, в том числе обеспечивающий оперативное получение актуальных и достоверных сведений о землях сельскохозяйственного назначения и земельных участках в составе таких земель, а также пригодности земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков в составе таких земель для сельскохозяйственного производства", поясняет кабмин.

Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин, анонсируя рассмотрение этого законопроекта в правительстве, говорил, что реестр позволит быстрее и лучше оценить, где именно есть ресурсы для новых проектов в агропромышленном комплексе, а доступ к этой информации, которая будет постоянно пополняться, должен быть бесплатным.