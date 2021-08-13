МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в августе, по предварительной оценке, упал до 70,2 пункта с июльских 81,2 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали сохранения показателя на уровне июля в 81,2 пункта.

Индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, опустился до 77,9 пункта с 84,5 пункта в июле. Индекс экономических ожиданий снизился до 65,2 пункта с 79 пунктов месяцем ранее.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.