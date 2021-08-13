МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Запасы алмазов "Алросы" к концу текущего года могут составить ориентировочно 8-10 миллионов карат, сообщил замгендиректора компании Алексей Филипповский в ходе телефонной конференции для инвесторов.

"Сейчас трудно сказать, какой будет уровень запасов к концу года… Думаю, между 8-10 миллионами карат", — сказал он, пояснив, что многое будет зависеть от динамики продаж.

В мае Филипповский сообщал, что на конец текущего года показатель может увеличиться до 11-12 миллионов карат. Запасы алмазов на 30 июня составили 8,4 миллиона карат, снизившись в течение второго квартала на 34%.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазов и бриллиантов "Алросы" в 2020 году достиг 2,802 миллиарда долларов.