МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. На фоне наступления боевиков Соединенные Штаты приняли решение сократить число сотрудников посольства в Афганистане.

Как сообщают CNN и Bloomberg, сотрудникам дипмиссии США было поручено уничтожить предметы, на которых изображены флаг Соединенных Штатов либо логотипы американских ведомств. Подлежат уничтожению и секретные документы.

Сотрудникам посольства США в Кабуле поступил приказ уничтожить секретные бумаги из-за опасений, что в столице Афганистана вскоре произойдет захват боевиками.

СМИ ссылаются на распоряжение, которое руководство разослало работникам дипмиссии.

Речь в том об уничтожении в том числе предметов, на которых изображен флаг США, логотип посольства или других американских ведомств.

По словам дипломатического источника CNN, разведка допускает, что "Талибан" (террористическое движение, запрещено в России) может изолировать Кабул в течение недели или ближайших трех дней.

При этом собеседник телеканала отметил: эти данные не говорят о том, что боевики войдут в Кабул.

В свою очередь представитель Госдепартамента в интервью с The Hill назвал уничтожение документов в посольстве стандартной оперативной процедурой.

"Сокращение наших дипломатов сопровождается стандартной операционной процедурой, предназначенной для минимизации нашего присутствия в различных категориях, включая персонал, оборудование и материалы", — отметил он.