МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. МВД России за полгода отказало в разрешении на въезд в страну 98,339 тысячам иностранцев, следует из статистики, опубликованной на официальном сайте министерства.

"За январь-июнь 2021 года направлено 98 339 представлений о неразрешении иностранным гражданам и лицам без гражданства въезда в Российскую Федерацию", — говорится на сайте.

По данным МВД, за аналогичный период прошлого года было выдано 110,681 тысяч запретов на въезд иностранцев в Россию.