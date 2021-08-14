2021-08-14T11:06:00+03:00
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2021-08-14T11:06:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210814/834446976.html
Почти 99 тысяч иностранцев получили отказ на въезд в Россию за полгода
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МВД России за полгода отказало в разрешении на въезд в страну 98,339 тысячам иностранцев, следует из статистики, опубликованной на официальном сайте министерства. "За январь-июнь... ПРАЙМ, 14.08.2021
иностранцы, миграция, мвд, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. МВД России за полгода отказало в разрешении на въезд в страну 98,339 тысячам иностранцев, следует из статистики, опубликованной на официальном сайте министерства.
"За январь-июнь 2021 года направлено 98 339 представлений о неразрешении иностранным гражданам и лицам без гражданства въезда в Российскую Федерацию", — говорится на сайте.
По данным МВД, за аналогичный период прошлого года было выдано 110,681 тысяч запретов на въезд иностранцев в Россию.