МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск банка "Траст", требующего взыскать около 156,6 миллиарда рублей с проживающего в США основателя финансовой группы "Открытие" Вадима Беляева, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Банк "Траст" хочет купить один из крупнейших в Москве торговых центров

Иск поступил в суд в пятницу и к рассмотрению пока не принят. В карточке дела на данный момент основания исковых требований не сообщаются. Третьими лицами указаны банк "Открытие", Центробанк и ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора".

Беляев уже является одним из шести солидарных ответчиков по иску Банка России о взыскании в пользу банка "Открытие" более 289,5 миллиарда рублей убытков, причиненных мерами по его оздоровлению. Иск ЦБ удовлетворили три судебные инстанции. Это рекордное в России взыскание убытков с контролирующих лиц банков.

Ранее сообщалось, что банк "Открытие" и "Траст", который получил от него ряд проблемных активов, в августе 2020 года подали иск к Беляеву в Верховный суд штата Нью-Йорк. В иске, размещенном на сайте суда, говорится, что он заявлен "о взыскании активов на сотни миллионов долларов, которые были присвоены в результате крупномасштабного мошенничества и реализации противоправной схемы, что произошло перед крахом одного из крупнейших частных коммерческих банков России".

Также в иске уточняется, что "в результате мошеннических схем кредитования… и других неправомерных действий со стороны Беляева, банк "Открытие", который был одним из пяти крупнейших частных банков России, получил дефицит в 8 миллиардов долларов".

Истцы в американском иске утверждают, что "будучи крупнейшим акционером "Открытие Холдинга", Беляев… неоднократно использовал свой контроль для вывода активов из структур, принадлежащих "Открытие Холдингу" в личных целях и для использования партнерами". В частности, как отмечается в иске, один из основных механизмов, которым пользовался Беляев, предполагал мошеннические и неправомерные транзакции через сеть из более чем 150 подставных компаний.

"Открытие" стал первым крупным банком, который попал под санацию через ФКБС, созданный ЦБ. Это произошло в конце августа 2017 года. Санация завершилась в июле 2019 года. На 1 июня 2021 года банк "Открытие", по данным РИА Рейтинг, занимал 9-е место в России по величине активов.