МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Пожарный самолет Бе-200 разбился в Турции в ходе тушения пожаров, сообщает управление сельского и лесного хозяйства Турции.

Самолет был арендован у РФ. На борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров. Все члены экипажа погибли.

К месту крушения направлены спасатели. Также для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России.