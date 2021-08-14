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В Турции разбился пожарный самолет Бе-200
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Пожарный самолет Бе-200 разбился в Турции в ходе тушения пожаров, сообщает управление сельского и лесного хозяйства Турции. Самолет был арендован у РФ. На борту самолета... ПРАЙМ, 14.08.2021
самолет, пожары, турция, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Пожарный самолет Бе-200 разбился в Турции в ходе тушения пожаров, сообщает управление сельского и лесного хозяйства Турции.
Самолет был арендован у РФ. На борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров. Все члены экипажа погибли.
К месту крушения направлены спасатели. Также для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России.