МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Член комитета верхней палаты парламента России по международным вопросам Сергей Цеков, комментируя слова бывшего депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева о возможном снятии Евросоюзом части санкций с России из-за невыполнения Киевом Минских соглашений, напомнил, кто на самом деле отвечает за их имплементацию. На Украине прогнозируют снятие санкций ЕС с России из-за ошибки Киева

"Мы прекрасно понимаем, что выполнение Минских соглашений прежде всего зависит от Киева", — отметил член Света Федерации в беседе с телеканалом RT.

Российский политик считает, что Мураев верно оценил ситуацию в отношения России, Украины и ЕС.

"Будем надеяться — и нужно надеяться — на то, что в ЕС (во всяком случае у ведущих стран) придет понимание того, что главная вина за невыполнение Минских соглашений лежит на Украине", — сказал Цеков.

Он подчеркнул, что Евросоюзу нужно перестать использовать этот предлог для оправдания санкций в отношении Москвы.

Он отметил, что вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы. Она с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Но и после соглашений о перемирии между сторонами противостояния продолжаются перестрелки.