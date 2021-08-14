Байден разрешил разместить в Афганистане до 5 тыс. военных для безопасности дипперсонала
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что санкционировал размещение до 5 тысяч американских военных для обеспечения безопасности сокращения дипперсонала в Афганистане.
"Основываясь на рекомендациях военных, дипломатов и разведки, я санкционировал размещение порядка 5 тысяч американских военных для обеспечения безопасного сокращения персонала США и наших союзников, и безопасной эвакуации афганцев, которые помогали нам в период миссии, и тех, кто подвергается риску из-за продвижения "Талибана"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ — ред.)", — говорится в заявлении Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.
Байден сообщил, что боевики получат военный ответ в случае опасности для персонала США.
"Любые действия с их стороны на территории Афганистана, которые поставят под угрозу персонал США или нашу миссию там, будут встречены быстрым и решительным военным ответом США", — говорится в заявлении.
Президент США отметил, что об этом было сообщено представителям боевиков на переговорах в Дохе.
Байден также поручил госсекретарю США Энтони Блинкену добиться политического урегулирования в Афганистане.
Как сообщил Госдеп, Блинкен обсудил ситуацию в Афганистане с президентом республики Ашрафом Гани.
"Они обсудили неотложный характер продолжающихся дипломатических и политических усилий по снижению уровня насилия. Госсекретарь подчеркнул приверженность Соединенных Штатов прочным дипломатическим отношениям и отношениям в области безопасности с правительством Афганистана и нашу неизменную поддержку народа Афганистана", — говорится в сообщении, размещенном на сайте госдепа.
* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России
https://1prime.ru/state_regulation/20210814/834449532.html