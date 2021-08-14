МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что санкционировал размещение до 5 тысяч американских военных для обеспечения безопасности сокращения дипперсонала в Афганистане.

"Основываясь на рекомендациях военных, дипломатов и разведки, я санкционировал размещение порядка 5 тысяч американских военных для обеспечения безопасного сокращения персонала США и наших союзников, и безопасной эвакуации афганцев, которые помогали нам в период миссии, и тех, кто подвергается риску из-за продвижения "Талибана"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ — ред.)", — говорится в заявлении Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома. Посольство США в Кабуле решило уничтожить секретные документы

Байден сообщил, что боевики получат военный ответ в случае опасности для персонала США.

"Любые действия с их стороны на территории Афганистана, которые поставят под угрозу персонал США или нашу миссию там, будут встречены быстрым и решительным военным ответом США", — говорится в заявлении.

Президент США отметил, что об этом было сообщено представителям боевиков на переговорах в Дохе.

Байден также поручил госсекретарю США Энтони Блинкену добиться политического урегулирования в Афганистане.

Как сообщил Госдеп, Блинкен обсудил ситуацию в Афганистане с президентом республики Ашрафом Гани.

"Они обсудили неотложный характер продолжающихся дипломатических и политических усилий по снижению уровня насилия. Госсекретарь подчеркнул приверженность Соединенных Штатов прочным дипломатическим отношениям и отношениям в области безопасности с правительством Афганистана и нашу неизменную поддержку народа Афганистана", — говорится в сообщении, размещенном на сайте госдепа.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России