МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Те, кто строил рыночную экономику в России в 1990-х годах, совершили множество ошибок, написал на своей странице в соцсети Facebook спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. ФНС резко усилила контроль за активами и операциями россиян за рубежом

По мнению Чубайса, нужно помнить: 35 лет назад группа "молодых и нахальных экономистов" собралась в студенческом лагере "Змеиная горка" и начала планировать переход от плановой экономики СССР к рыночному экономическому подходу России.

Он подчеркнул, что эти реформаторы многого не понимали и не смогли предвидеть все потенциальные трудности.

"Я и сейчас считаю, что полноценной работы над ошибками мы сами до сих пор не провели. Но рыночную экономику все-таки построили", —написал он.

Напомним, что 10 августа Анатолий Чубайс назвал перспективы изменения климата самым главным вызовом для нашей страны. Он считает, что последние несколько лет повестка изменения окружающей среды "становится все более мрачной". Он назвал прогноз от Организации Объединенных Наций (ООН) по этому вопросу "совсем пугающим".