МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Для украинского президента Владимира Зеленского сближение Украины с Китаем стало "горькой пилюлей". Точки соприкосновения двух стран способны вызвать новые разногласия с Западом, пишет японское издание Nihon Keizai. Суперплан Зеленского заставит электричество на Украине дешеветь

"Президент Украины Владимир Зеленский сближается с Китаем. Это происходит на фоне прохладного отношения со стороны США и Европейского Союза, на поддержку которых он рассчитывает в связи с конфликтом с Россией. Однако такая дипломатия, состоящая в попытке балансировать, может стать причиной новых разногласий", — перевод по ИноСМИ.

Автор материала отмечает: в США и европейских государствах "с удивлением" восприняли отзыв Украины своей подписи из совместного заявления ООН. Напомним, документ призывал к расследованию ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

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"Для президента Зеленского, который был избран в 2019 году как прозападный лидер, сближение с Китаем — это горькая пилюля", — пишет автор.

Он также отмечает, что Украина нуждается в поддержке Запада. Это необходимо, чтобы противостоять России. Этим объясняется и желание Зеленского добиться членства в НАТО и ЕС.

Однако эти вопросы никак не удается воплотить в жизнь, а соответствующие переговоры не развиваются.

В частности, глава США Джо Байден предпочел в первую очередь провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, несмотря на просьбы Зеленского о скорейшей встрече. А "решающим моментом", по мнению японского журналиста, стало соглашение между Вашингтоном и Берлином по вопросу достройки и эксплуатации газопровода "Северный поток — 2".

При этом украинский лидер внимательно относился к Байдену: он заблокировал в марте текущего 2021 года по просьбе США покупку китайской компанией крупного украинского производителя авиационных двигателей "Мотор Сич".

"Он считает, что его не воспринимают всерьез, и это неудивительно", — считает обозреватель.

Nihon Keizai также пишет: Зеленский начал "взвешивать на одной чаше весов" страны Запада и Китай, при этом подобные шаги, скорее, дипломатическая тактика для привлечения внимания США и ЕС, чем возмездие.

Однако лидер Украины надеется на серьезные инвестиции из Китая, это необходимо для стимулирования экономики его страны.

"Но хитрый подход президента Зеленского к Китаю кроет опасность. Если в момент, когда необходимо укреплять сплоченность с США и Европой против России, возникнут разногласия вокруг Китая, это даст России больше пространства для маневра", — подытожил автор статьи.