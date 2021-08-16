МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. В Афганистане сейчас находится около 100 сотрудников посольства РФ, часть из них будет отправлена в отпуска и эвакуирована, а от россиян афганского происхождения, которых насчитывается несколько сотен, обращений об эвакуации пока не поступало, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Эрдоган заявил об угрозе новой волны миграции из Афганистана

"Ситуация такая: у нас есть посольство, оно относительно большое, но в любом случае, это около 100 человек. Часть наших сотрудников будет отправлена в отпуска или эвакуирована каким-то иным образом, просто так, чтобы не создавать слишком большое количество присутствия", — сказал он в эфире "Эха Москвы".

По его словам, есть и другая категория — это российские граждане афганского происхождения, которых насчитывается несколько сотен. "Часть из них уже была эвакуирована совсем по другому предлогу, когда мы эвакуировали из-за пандемии своих граждан, многие из них покинули (страну), кто хотел. В настоящий момент у меня данных нет конкретных об обращении владельцев российских паспортов, скажем так, о срочной эвакуации", — сказал Кабулов.

Он рекомендовал тем, кто остается в Афганистане, сохранять спокойствие, но без лишней необходимости не выходить из дома и не привлекать к себе внимания до полного выяснения ситуации.