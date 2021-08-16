МИД РФ: часть сотрудников российского посольства в Кабуле будет отправлена в отпуска и эвакуирована
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. В Афганистане сейчас находится около 100 сотрудников посольства РФ, часть из них будет отправлена в отпуска и эвакуирована, а от россиян афганского происхождения, которых насчитывается несколько сотен, обращений об эвакуации пока не поступало, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
"Ситуация такая: у нас есть посольство, оно относительно большое, но в любом случае, это около 100 человек. Часть наших сотрудников будет отправлена в отпуска или эвакуирована каким-то иным образом, просто так, чтобы не создавать слишком большое количество присутствия", — сказал он в эфире "Эха Москвы".
По его словам, есть и другая категория — это российские граждане афганского происхождения, которых насчитывается несколько сотен. "Часть из них уже была эвакуирована совсем по другому предлогу, когда мы эвакуировали из-за пандемии своих граждан, многие из них покинули (страну), кто хотел. В настоящий момент у меня данных нет конкретных об обращении владельцев российских паспортов, скажем так, о срочной эвакуации", — сказал Кабулов.
Он рекомендовал тем, кто остается в Афганистане, сохранять спокойствие, но без лишней необходимости не выходить из дома и не привлекать к себе внимания до полного выяснения ситуации.
https://1prime.ru/state_regulation/20210816/834457892.html