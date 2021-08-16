МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российские граждане не будут допущены к участию в распродаже около трех тысяч украинских государственных компаний в рамках проекта большой приватизации, сообщает газета Daily Beast. Суперплан Зеленского заставит электричество на Украине дешеветь

Отмечается, что целью таких действий является намерение сделать украинскую экономику менее зависимой от России.

"Мы запретили прямое участие как российского капитала, так и российских бенефициаров в приватизации, наша разведка внимательно изучит каждого участника", — заявил газете председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко.

По заявлениям Сенниченко, уже якобы есть 14 иностранных покупателей, готовых сделать свои инвестиции в разные отрасли украинской экономики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию. "Газпром" забронировал на сентябрь лишь 4% допмощностей ГТС Украины

Первый аукцион в рамках большой приватизации должен состояться 31 августа.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и с Крымом, который в марте 2014 года стал российским после проведенного там референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".