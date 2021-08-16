СМИ: россиян не допустят к распродаже украинских госкомпаний
Daily Beast сообщила, что Украина не допустит россиян к участию в распродаже украинских госкомпаний
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российские граждане не будут допущены к участию в распродаже около трех тысяч украинских государственных компаний в рамках проекта большой приватизации, сообщает газета Daily Beast.
Отмечается, что целью таких действий является намерение сделать украинскую экономику менее зависимой от России.
"Мы запретили прямое участие как российского капитала, так и российских бенефициаров в приватизации, наша разведка внимательно изучит каждого участника", — заявил газете председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко.
По заявлениям Сенниченко, уже якобы есть 14 иностранных покупателей, готовых сделать свои инвестиции в разные отрасли украинской экономики.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию.
Первый аукцион в рамках большой приватизации должен состояться 31 августа.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и с Крымом, который в марте 2014 года стал российским после проведенного там референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".