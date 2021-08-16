МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 31 декабря проработать возможность заключения между РЖД и угледобывающими организациями соглашений по объемам вывоза угля, сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, до 15 сентября правительство должно представить предложения по увеличению объемов вывоза угля из Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, а до 1 ноября принять меры по ускоренному развитию провозной и пропускной способности инфраструктуры БАМа и Транссиба и представить соответствующий доклад. Ответственный за исполнение — премьер-министр России Михаил Мишустин.

Президенту также доложат о финансировании программы социально-экономического развития Кемеровской области до 2024 года. Срок — 15 октября.