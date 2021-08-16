Экономист Любич назвал расследование США о рыночности экономики России поводом для недопуска товаров
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Расследование США на предмет нерыночности российской экономики является предлогом для недопуска продукциииз РФ на американский рынок, заявил РИА Новости экономист, член генсовета "Партии Роста" Антон Любич.
Минторг США ранее заявил о том, что начал расследование в отношении экономики России на предмет ее возможного несоответствия рыночному статусу.
"США продолжают использовать любой предлог для недопуска российской продукции на американский рынок. Особенно, по позициям, где российская продукция конкурентоспособнее американской", — сказал собеседник агентства.
Таким образом, по его мнению, США пытаются "наказать" Россию за дешевые энергоресурсы, квалифицированный персонал и дешевый рубль.
"Один раз, продавая нам продукцию за дорогой доллар, а второй раз — запрещая продавать наши изделия, учитывая низкую себестоимость труда", — пояснил Любич.
"Не склонен думать, что комментарии министерства торговли США призваны улучшить денежно-кредитную политику России или положение рабочих в нашей стране. Скорее, это просто предлог для того, чтобы ухудшить положение российских предприятий", — добавил он.
https://1prime.ru/state_regulation/20210816/834462369.html