МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" постановляю: 1. Утвердить прилагаемый Национальный план противодействий коррупции на 2021-2024 годы", — говорится в тексте указа.

Президент также постановил руководителям федеральных органов исполнительной власти обеспечить в соответствии с планом реализацию предусмотренных им мероприятий и внесение до 1 октября 2021 года соответствующих изменений в планы органов власти.