МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Жалобы американских компаний на российских конкурентов могли стать причиной заявления о расследовании США в отношении экономики России на предмет ее возможного несоответствия рыночному статусу, заявил РИА Новости политолог, сопредседатель "Партии Роста" Сергей Станкевич. "Уронят цены". США начали исподтишка давить на нефтяной рынок

Минторг США ранее заявил о том, что начал расследование в отношении экономики России на предмет ее возможного несоответствия рыночному статусу.

"Вероятно, какие-то американские компании обратились в… минфин (США — ред.) с жалобами на более успешных российских конкурентов (кроме удобрений традиционно объектом претензий выступают российская сталь и алюминий). И Минфин США решил провести психологическую атаку", — сказал собеседник агентства.

Станкевич подчеркнул, что после признания США рыночного статуса российской экономики не происходило никаких фундаментальных изменений. Так, он поясняет, что в России, по-прежнему присутствует многообразие форм собственности, свободное заключение хозяйственных договоров, конкурентное ценообразование, свобода импорта и экспорта и конвертируемая валюта.

"В попытке поставить под сомнение рыночность российской экономики пока что сплошной туман…. Вызывает недоумение привязка системных претензий к частному антидемпинговому расследованию по аммиачным удобрениям, где вообще не участвуют госкомпании и не используются формы господдержки, а конкуренция производителей высока. Что-то прояснить могут только более аргументированные заявления минфина США", — отметил эксперт.

"Никаких оснований для попыток пересмотра Вашингтоном статуса российской экономики не наблюдается. О последствиях пересмотра статуса лучше даже не гадать, ибо тема выглядит искусственной, а рассуждения на этот счет могут повредить публичным акционерным компаниям, которые работают на американском рынке", — добавил он.