Политолог Станкевич: основой расследования о рыночности экономики России могли стать жалобы бизнеса
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Жалобы американских компаний на российских конкурентов могли стать причиной заявления о расследовании США в отношении экономики России на предмет ее возможного несоответствия рыночному статусу, заявил РИА Новости политолог, сопредседатель "Партии Роста" Сергей Станкевич.
Минторг США ранее заявил о том, что начал расследование в отношении экономики России на предмет ее возможного несоответствия рыночному статусу.
"Вероятно, какие-то американские компании обратились в… минфин (США — ред.) с жалобами на более успешных российских конкурентов (кроме удобрений традиционно объектом претензий выступают российская сталь и алюминий). И Минфин США решил провести психологическую атаку", — сказал собеседник агентства.
Станкевич подчеркнул, что после признания США рыночного статуса российской экономики не происходило никаких фундаментальных изменений. Так, он поясняет, что в России, по-прежнему присутствует многообразие форм собственности, свободное заключение хозяйственных договоров, конкурентное ценообразование, свобода импорта и экспорта и конвертируемая валюта.
"В попытке поставить под сомнение рыночность российской экономики пока что сплошной туман…. Вызывает недоумение привязка системных претензий к частному антидемпинговому расследованию по аммиачным удобрениям, где вообще не участвуют госкомпании и не используются формы господдержки, а конкуренция производителей высока. Что-то прояснить могут только более аргументированные заявления минфина США", — отметил эксперт.
"Никаких оснований для попыток пересмотра Вашингтоном статуса российской экономики не наблюдается. О последствиях пересмотра статуса лучше даже не гадать, ибо тема выглядит искусственной, а рассуждения на этот счет могут повредить публичным акционерным компаниям, которые работают на американском рынке", — добавил он.
https://1prime.ru/state_regulation/20210816/834463144.html