США хотят лишить Россию статуса рыночной экономики
Минторг США проверит статус России как рыночной экономики из-за поставок азотного удобрения
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. В США обсуждают соответствие российской экономики статусу рыночной на фоне ситуации с поставками азотного удобрения. В частности, Министерство торговли США собирается проводить соответствующую проверку, заявило ведомство.
"В рамках расследования, касающегося справедливых цен на карбамидо-аммиачную смесь из России, мы сочли, что заявитель предоставил достаточные доказательства для того, чтобы Министерство торговли определило, продолжить ли считать Россию страной с рыночной экономикой в вопросах применения антидемпиноговых пошлин", — сообщило ведомство. В качестве заявителя выступают американские компании, которые пожаловались на цены на удобрение.
Минторг США перечислил критерии оценки экономики государства как рыночной:
степень конвертируемости валюты иностранного государства в валюту других стран;
степень, в которой ставки зарплаты в стране определяются путем свободных переговоров между работниками и руководством;
степень, в которой в стране разрешены иностранные инвестиции и совместные предприятия;
степень госсобственности или контроля над средствами производства;
уровень госконтроля за распределением ресурсов и за решениями предприятий о ценах и выпуске продукции.
России статус рыночной экономики в США присвоили в 2002 году.
Статус рыночной экономики важен для экспортеров. Антидемпинговые пошлины сложно ввести против страны с рыночной экономики.