МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. В США обсуждают соответствие российской экономики статусу рыночной на фоне ситуации с поставками азотного удобрения. В частности, Министерство торговли США собирается проводить соответствующую проверку, заявило ведомство.

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Минторг США перечислил критерии оценки экономики государства как рыночной:

степень конвертируемости валюты иностранного государства в валюту других стран;

степень, в которой ставки зарплаты в стране определяются путем свободных переговоров между работниками и руководством;

степень, в которой в стране разрешены иностранные инвестиции и совместные предприятия;

степень госсобственности или контроля над средствами производства;

уровень госконтроля за распределением ресурсов и за решениями предприятий о ценах и выпуске продукции.

России статус рыночной экономики в США присвоили в 2002 году.

Статус рыночной экономики важен для экспортеров. Антидемпинговые пошлины сложно ввести против страны с рыночной экономики.