МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. В США обсуждают соответствие российской экономики статусу рыночной на фоне ситуации с поставками азотного удобрения. В частности, Министерство торговли США собирается проводить соответствующую проверку, заявило ведомство. 

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"В рамках расследования, касающегося справедливых цен на карбамидо-аммиачную смесь из России, мы сочли, что заявитель предоставил достаточные доказательства для того, чтобы Министерство торговли определило, продолжить ли считать Россию страной с рыночной экономикой в вопросах применения антидемпиноговых пошлин", — сообщило ведомство. В качестве заявителя выступают американские компании, которые пожаловались на цены на удобрение.

Минторг США перечислил критерии оценки экономики государства как рыночной:

  • степень конвертируемости валюты иностранного государства в валюту других стран;
  • степень, в которой ставки зарплаты в стране определяются путем свободных переговоров между работниками и руководством;
  • степень, в которой в стране разрешены иностранные инвестиции и совместные предприятия;
  • степень госсобственности или контроля над средствами производства;
  • уровень госконтроля за распределением ресурсов и за решениями предприятий о ценах и выпуске продукции.

России статус рыночной экономики в США присвоили в 2002 году. 

Статус рыночной экономики важен для экспортеров. Антидемпинговые пошлины сложно ввести против страны с рыночной экономики.