МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Правительство России собирается выделить дополнительные 7 миллиардов рублей на "духовно-нравственный" контент вдобавок к уже заложенным в бюджет 3 миллиардам рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники. В России зафиксировали рекордное количество самозанятой молодежи

Отмечается, что дополнительные средства планируется вложить в не менее 200 интернет-проектов, которые должны быть реализованы до 31 декабря этого года. Деньги получит АНО "Институт развития интернета". Источники издания также анонсировали, что в следующем году бюджетные средства на эти цели увеличатся от полутора до двух раз.

Директор ИРИ Антон Ключкин подтвердил изданию увеличение выделяемых институту средств, однако не стал комментировать их объем. Ключкин пояснил, что деньги ИРИ распределит на конкурсе. Среди кандидатов на получение — "Газпром-Медиа", Национальная медиа группа, ВГТРК, "Первый канал", RT, "Яндекс" и других "крупные игроки рынка". Приоритет, подчеркнул он, будет отдаваться проектам в рамках софинансирования.