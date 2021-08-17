МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Средневзвешенная доходность инвестирования пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в первом полугодии 2021 года составила 2,5%, пенсионных резервов — 1,2%, говорится в сообщении Банка России. Коллекторы смогут брать кредиты на плохие кредиты

В годовом выражении средневзвешенная доходность НПФ за первое полугодие до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду по портфелю пенсионных накоплений составила 5% годовых, по портфелю пенсионных резервов — 2,4% годовых.

Медианная доходность фондов по итогам первого полугодия составила 2,6% по пенсионным накоплениям и 1,8% по пенсионным резервам.

При этом НПФ во втором квартале показали доходность (1,5% по пенсионным накоплениям и 0,8% по пенсионным резервам) выше, чем в первом квартале (1% по пенсионным накоплениям и 0,4% по пенсионным резервам), что связано с восстановлением положительной динамики рынка облигаций — основного инструмента инвестирования пенсионных средств. Однако главным драйвером роста портфелей НПФ по-прежнему выступали вложения в акции, сообщил ЦБ.