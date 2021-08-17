МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Россия вновь начала наращивать вложения в госдолг США, которые лишь в марте этого года было решено сократить почти наполовину. Эксперты рассказали агентству "Прайм", зачем Россия скупает постоянно растущие долги Америки и чем это может для нас обернуться. Россия увеличила вложения в американский госдолг

Россия в начале лета увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 200 миллионов долларов – с 3,805 миллиардов долларов в мае до 4,006 миллиардов в июне, следует из данных американского минфина. При этом явный приоритет Россия отдавала краткосрочным облигациям – на них в портфеле пришлось 3,701 миллиарда долларов, тогда как на долгосрочные — всего 305 миллионов.

Напомним, что в списке крупнейших держателей долга США России нет. На первом месте находится Япония, вложения которой составляют 1,26 триллиона долларов. На втором месте — Китай с 1,074 триллиона долларов. Следом идет Великобритания — 445,7 миллиарда долларов.

Российские вложения в государственные ценные бумаги США были снижены в марте этого года с 5,756 миллиардов долларов до 3,976 миллиардов долларов. В апреле они составили 3,957 млрд долларов, в мае –как уже было выше сказано — 3,805 млрд.

Для сравнения, пик российских вложений в американский госдолг пришелся на октябрь 2010 года. Тогда речь шла о 176,3 миллиардах долларов. Резко сокращать вложения Россия начала в 2018 году на фоне ожидания более жестких санкций США. Тогда в течение весны суммы были урезаны более чем вчетверо.

ЗАЧЕМ ЛЕЗТЬ В БЕЗОННЫЙ ДОЛГ США?

В том, что сейчас Россия вновь начала увеличивать вложения в американский госдолг, ничего сверхъестественного нет, считают опрошенные эксперты.

"Это увеличение не играет никакой роли ни для США, ни для России. Скорее это стратегическое решение для диверсификации в период неопределенности на рынке", — сказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

По его мнению, не следует рассматривать госдолг США как какое-то нестандартное средство для размещения денег – эти бумаги держит огромное количество стран и фондов.

"Госдолг США считается чуть ли самым надежным инструментом для сбережений ввиду минимальной вероятности дефолта, поэтому многие страны держат в нем очень большие объемы средств. Пусть доходность бумаг не превышает 2-3% годовых, это наименее рискованное вложение", — пояснил эксперт.

Другой вопрос, что сейчас они перестали перекрывать американскую инфляцию, в отличие от прошлых лет. Но как ликвидный инструмент для хранения денежной подушки они хорошо подходят многим. Это касается и физических лиц, и глобальных инвесторов типа министерств финансов различных стран, в том числе и России, добавил Кричевский.

При этом сумма, на которую были увеличены вложения – 200 миллионов долларов – совсем не большая для экономических оценок.

"Она эквивалентна порядка 0,3% ВВП или 1% от бюджета РФ. Это значительно меньше, чем в 2010-2013 годах, когда данный показатель составлял порядка 150-160 млрд долларов в среднем при объеме ВВП РФ в полтора раза ниже текущего", — подсчитал аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин.

В совокупности инвестиции в госдолг США невелики и составляют менее 1% золотовалютных резервов Банка России, добавил старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич.

СТРАТЕГИЯ МИНФИНА

Объяснить, почему именно сейчас Минфин начал наращивать вложения в американские облигации, можно с помощью инвестиционной логики. "Начиная с 2013 года до середины 2021 год Минфин РФ через структуры Банка России покупал казначейские облигации США, когда их ставки росли, а цены падали, и продавал их, когда цены росли, а ставки снижались", — сказал Осин.

До 2013 года Минфин наращивал позицию на рынке казначейского долга США, следуя рыночным законам. То есть, когда рынок рос, ставки снижались, и Минфин увеличивал позицию по долгу. Теперь – наоборот. Фактически наш Минфин проводил в последние годы то, что можно назвать интервенциями в поддержку американского долга, пояснил эксперт. Эксперт назвал страны, которые больше всего тратят на госдолг

Избавляться от госдолга США Минфин РФ начал в 2018 году, непосредственно перед началом цикла снижения ставок краткосрочного долга к ставкам долгосрочного долга США, что традиционно считается признаком формирования в экономике повышенных инвестиционных рисков и предполагает спрос на "качество".

"Если в январе 2018 года вложения РФ в госдолг США составляли 96,9 миллиардов долларов, то к январю 2019 года они упали до 13,2 миллиардов долларов. С марта 2018-го по март 2019-го доля доллара в активах ЦБ снизилась почти вдвое — с 43,7 % до 23,6 %", — подсчитал аналитик.

Таким образом, фактически в период, когда ставки 10-летнего госдолга США снизились на рекордные 2% годовых, а курс евро к доллару упал на 9%, Минфин РФ сокращал долларовую позицию и позицию в US Treasuries на валютном и долговом рынке, вместо того, чтобы, в соответствии с классическими правилами трейдинга, наращивать вложения в активы, демонстрирующие позитивную динамику, считает аналитик.

Эксперты придерживаются мысли, что на фоне проблем с американским госдолгом лучшим выходом для российских властей было бы найти альтернативу доллару, чтобы несколько диверсифицировать активы. Это могли быть активы товарного рынка, валюты других ведущих и крупных экономик с относительно высокими темпами роста, но низкой, обеспеченной политикой властей инфляцией. Но если без доллара в структуре Фонда национального благосостояния обойтись можно, то полностью отказаться от него и ликвидных инструментов в этой валюте не получится. Для рубля она пока является основной и ее запас нужен, например, на случай любого форс-мажора в экономике – "черных лебедей" пока никто не отменял.