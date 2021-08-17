СМИ: США заморозили государственные резервы Афганистана в американских банках
США ЗАМОРОЗИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕЗЕРВЫ АФГАНИСТАНА В АМЕРИКАНСКИХ БАНКАХ — ГАЗЕТА СО ССЫЛКОЙ НА ИСТОЧНИКИ
https://1prime.ru/state_regulation/20210817/834472350.html
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США ЗАМОРОЗИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕЗЕРВЫ АФГАНИСТАНА В АМЕРИКАНСКИХ БАНКАХ — ГАЗЕТА СО ССЫЛКОЙ НА ИСТОЧНИКИ
https://1prime.ru/state_regulation/20210817/834472350.html
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