МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Белый дом рассматривает возможность санкций в связи с необходимостью защиты гражданского населения в Афганистане, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. СМИ узнали о заморозке государственных резервов Афганистана в США

"Много защитных механизмов, очевидно, есть возможности, связанные с санкциями, международной изоляцией", — сказал Салливан на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, какие у США есть инструменты для защиты гражданского населения в Афганистане и что Штаты могут сделать для этого. "Мы работаем над некоторыми возможностями сейчас", — добавил помощник президента.

Он подчеркнул, что не хотел бы вдаваться в подробности, чтобы команда США могла общаться напрямую с движением "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ).

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы* развили быстрое наступление по всей стране. Единственной неподконтрольной им провинцией на данный момент остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".

В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами*. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.

* Террористическая организация, запрещенная в России.