МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. После "ковидного" 2020 года многие работники задумываются о смене текущей работы, ожидая большего признания их заслуг, из-за чего работодателям необходимо заново подтверждать свою ценность для сотрудников, говорится в исследовании "Инвестиции в персонал" консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG), которое имеется в распоряжении РИА Новости. Исследование показало, какие профессии россияне считают самыми сложными

"После непростого года многие работники задумываются о том, подходит ли им их текущая работа. Они ожидают большего признания результатов и заслуг, гибких условий труда и при этом рассматривают работодателей, чьи ценности по ключевым вопросам, таким как многообразие и забота об окружающей среде, схожи с их представлениями о мире", — говорится в исследовании.

"Компании должны заново подтверждать свою ценность для работников и привлекать новых, совершенствуя ценностное предложение работодателя. Сложности на рынке рабочей силы требуют от компаний совершенствовать свои ценностные предложения работодателя, прежде всего, для удовлетворения нужд текущих работников", — добавили в исследовании.

BCG приводит также результаты опроса Future Forum, проведенного с 26 апреля по 6 мая 2021 года среди 10 541 работника умственного труда в США, Австралии, Германии, Японии, Франции и Великобритании, согласно которому после событий прошедшего года 56% работников умственного труда думают о поиске новой работы в следующем году, при этом 20% уже активно ищут.

Кроме повышения оплаты труда, как отмечает BCG, от компаний требуется инвестировать в специалистов и приоритизировать инициативы, совершенствующие ценностное предложение работодателя, а также привлекать новых квалифицированных специалистов.

"Компании должны искать инновационные подходы к гибким моделям работы, активно внедрять цифровые инструменты, позволяющие оставаться на связи, по-новому смотреть на принципы многообразия, равенства и инклюзии (DEI), рассматривая их как выгодную инвестицию, способную раскрыть потенциал работников на каждом из этапов развития жизни на всем протяжении их карьеры", — подчеркнули в исследовании.

BCG в исследовании также отметил снижение доли работающего населения в мире на 3 п.п., что указывает на сокращение резерва рабочей силы. Так, средний показатель доли работающего населения (трудоспособного населения, активного на рынке труда либо в качестве работника, либо в качестве соискателя) в 2000-2019 годы составлял 62%, а в 2020-2021 году уже 59%.

"Радикальные перемены последнего года привели к тому, что работники во всем мире переосмысливают ценность своей работы, некоторые решают переждать и дождаться более высокой заработной платы и более выгодных условий…. Снятие сложностей на рынке труда ожидается после нормализации соотношения спроса и предложения, при этом темпы восстановления будут отличаться в зависимости от сектора экономики и региона", — пояснили в исследовании.

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