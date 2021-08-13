МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Многие начинающие фрилансеры совершают одну и ту же ошибку — перерабатывают, что может привести к ухудшению качества их услуг, рассказали РИА Новости в компании "СберУслуги". Назван простой способ увеличить доход самозанятых

"Начиная работать на себя, многие начинают совершать одну и ту же ошибку: брать слишком много заказов и перерабатывать. Важно соблюдать баланс между работой и отдыхом", — говорится в сообщении.

Эксперты советуют создать комфортный рабочий график и помнить, что качество работы также зависит и от качества вашего отдыха. Также в компании дали советы, как найти первых клиентов и начать зарабатывать деньги. Первых клиентов нужно искать среди друзей и знакомых.

Эксперты рекомендуют написать о себе в социальных сетях и зарегистрироваться на сервисах по заказу услуг, а также не забывать про "сарафанное радио" — это один из лучших инструментов продвижения, считают в "СберУслугах".

Работающим на себя следует также подготовить портфолио, которое будет отражать их опыт, знания, умения, быть коммуникабельным и не забывать выдавать чеки за оказанные услуги.

"Это официально закрепит сделку с покупателем. Также официальное выполнение услуг даст вам возможность работать не только с физическими лицам, но и ИП и компаниями, что расширит вашу базу клиентов", — отметили в компании.

Читайте также:

Названа доля россиян, готовых уехать в другой город ради высокой зарплаты