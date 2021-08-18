ЦЮРИХ, 18 авг — ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) сообщила, что ее показатель торговли товарами достиг самого высокого уровня с момента начала расчетов, что свидетельствует о восстановлении экономики после пандемии COVID-19. Немецкие нефтегазовики договорились совместно вкладываться в водород

Как отметили в ВТО, ее показатель — барометр торговли товарами — в режиме реального времени предоставляет информацию о траектории товарной торговли относительно последних тенденций, опережая традиционные статистические данные об объеме торговли.

"Последнее значение барометра 110,4 является самым высоким показателем за всю историю наблюдений с момента первого выпуска индикатора в июле 2016 года и выросло более чем на 20 пунктов в годовом исчислении", — говорится в сообщении организации.

Отмечается, что повышение значения барометра отражает как силу текущего расширения торговли, так и глубину шока, вызванного пандемией в 2020 году.

По информации ВТО, все составляющие индексов барометра в последний месяц были выше тенденции, что свидетельствует о широкомасштабном характере восстановления. Так, индексы авиаперевозок (114,0), контейнерных перевозок (110,8) и сырья (104,7), в частности, продолжали расти, сигнализируя о более быстром, чем в среднем, росте торговли.

"Мировая торговля товарами неуклонно росла, поскольку во втором квартале 2020 года в первые дни пандемии было зарегистрировано резкое снижение. Объем торговли товарами вырос на 5,7% в годовом исчислении в первом квартале 2021 года, что является самым большим скачком с момента роста на 5,8% в третьем квартале 2011 года", — сообщила организация.

В то же время подчеркивается, что перспективы мировой торговли по-прежнему омрачены негативными рисками, включая региональные различия, сохраняющуюся слабость в торговле услугами и отставание в сроках вакцинации, особенно в бедных странах. COVID-19 по-прежнему представляет наибольшую угрозу для перспектив торговли, поскольку новые волны инфекции могут легко подорвать восстановление, добавили в ВТО.