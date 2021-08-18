МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в июле, снизилось на 7% по сравнению с пересмотренным показателем июня и составило 1,534 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны. Германия предрекла скорый конец энергетическому господству США

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя до 1,6 миллиона с первоначального уровня июня в 1,643 миллиона. При этом показатель июня был пересмотрен в сторону повышения — до 1,65 миллиона новостроек.

По сравнению с июлем 2020 года, когда индикатор составлял 1,497 миллиона, продажи новых домов в США в отчетном месяце показали рост на 2,5%.

В то же время число разрешений на строительство в США поднялось с показателя июня на 2,6%, до 1,635 миллиона с 1,594 миллиона. Аналитики ожидали показатель на отметке в 1,61 миллиона разрешений.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.