МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Росстат в третий раз в этом году зафиксировал недельную дефляцию в РФ — на уровне 0,01%, с начала года по 16 августа рост потребительских цен составил 4,48%, сообщила служба.

"За период с 10 по 16 августа 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,99%, с начала августа – 99,97%, с начала года – 104,48%", — говорится в сообщении.

Впервые в текущем году и впервые почти за год (с сентября 2020 года) недельная дефляция в России была зафиксирована с 13 по 19 июля. Далее дефляция и нулевая инфляция стали чередоваться, в частности на предыдущей неделе, с 3 по 9 августа, была нулевая. В России подешевел продукт, который дорожал с начала года

Рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на бензин выросли на 0,4%, на дизтопливо — на 0,2%.

Отслеживаемые Росстатом в еженедельном режиме стройматериалы преимущественно подешевели: металлочерепица — на 0,5%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные — на 0,4%. Вместе с тем доски обрезные подорожали на 0,5%.

Росстат также отмечает, что цена поездки на отдых в Турцию выросла на 3%, проживание в гостиницах одной, трех, четырех и пяти звезд, мотелях и хостелах – на 0,2-2,8%. При этом подешевели проживание в двухзвездочных гостиницах – на 0,4%, путевки в санатории – на 0,1%.