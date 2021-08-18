МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Росстат зафиксировал продолжающийся рост цен на стройматериалы в России в июле.

Как указало ведомство, существенное увеличение цен отмечено в используемой в строительстве металлургической продукции. В частности, по данным Росстата, штрипс узкий холоднокатаный подорожал за месяц на 19,6%, профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей – на 15,5%, цинковые профили и проволока, а также плиты, листы, полосы, лента и фольга – на 12,3%.

В целом металлургическая продукция в июле подорожала на 4%, с начала года — на 47,3%, а по отношению к июлю прошлого года — на 64,7%, указывается в материалах ведомства.

Используемая в строительстве неметаллическая минеральная продукция подорожала за июль на 2,7%. С начала года минеральные стройматериалы выросли в цене почти на 9,2%, по отношению к июлю прошлого года – на 10,6%, подсчитали в Росстате.

"В производстве прочей неметаллической минеральной продукции (в июле – ред.) стали выше цены на стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом – на 31,2%, элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные – на 8,6%, стеклопакеты – на 7,8%, материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные – на 7,0%", — сообщило ведомство.

Ранее Росстат сообщал, что доски обрезные подорожали в июле на 13,9%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные – на 10,5%, металлочерепица – на 7,4%, еврошифер – на 5,6%, рубероид – на 4,9%, кирпич красный – на 3,4%, стекло оконное – на 3,1%.