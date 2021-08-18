МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США в рамках заседания 27-28 июля допустила, что условия для начала замедления выкупа активов с рынка могут наступить в текущем году, говорится в обнародованном в среду протоколе этого заседания. Германия предрекла скорый конец энергетическому господству США

"Большинство участников отметили, что при условии того, что экономика будет развиваться в целом согласно ожиданиям, то они допускают, что может быть уместно начать снижение темпа выкупа активов в текущем году", — говорится в документе.

Такое мнение они обосновали тем, что посчитали критерий комитета, озвученный как "дальнейший существенный прогресс", удовлетворенным в плане цели по стабильности цен и близком к этому по цели максимальной занятости. Многие участники заседания отметили, что экономика продолжает двигаться к целям, которые пока не достигнуты, и что стандарт по выкупу активов, установленный в прогнозах комитета, может быть достигнут в текущем году, говорится в протоколе.

Другие участники заседания отметили, что снижение темпа выкупа активов может быть более целесообразным в начале следующего года из-за ситуации на рынке труда или неопределенности по поводу степени прогресса по целям ценовой стабильности, говорится в документе. Некоторые участники указали на то, что ранее сокращение может сопровождаться более постепенным снижением темпов выкупа активов. Участники согласились с тем, что комитет заранее уведомит об изменениях своей политики, отмечается в протоколе.

Участники заседания в целом ожидают ослабления инфляционного давления из-за временного характера связанных с этим факторов, говорится в протоколе. Однако некоторые отметили, что рост производственных затрат и более значительные, чем ожидалось, перебои в цепи производственных поставок могут поддерживать цены и в 2022 году, отмечается в документе.

В рамках заседания 27-28 июля ФРС США приняла решение сохранить базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Регулятор также объявил, что планирует продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции. Следующее заседание запланировано на 21-22 сентября.