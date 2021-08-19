МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Средний размер заработной платы сотрудников центрального аппарата Пенсионного фонда России в 2020 году вырос на 17,8% по сравнению с предыдущим годом, до 91,9 тысячи рублей, в территориальных органах — на 15,3%, до 46,8 тысячи рублей, следует из заключения Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета ПФР за прошлый год. Центробанк оценил доходность пенсионных накоплений НПФ в первом полугодии

"Средний размер заработной платы в 2020 году в центральном аппарате ПФР составил 91,9 тысячи рублей (в 2019 году – 78 тысяч рублей), в территориальных органах ПФР – 46,8 тысячи рублей (в 2019 году – 40,6 тысячи рублей)", — говорится в документе.

По данным СП, фонд оплаты труда по системе ПФР в 2020 году составил 68,117 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 13,3%. "С 1 октября 2020 года заработная плата сотрудников ПФР проиндексирована на 4%", — указывает ведомство.

Объем расходов на обеспечение деятельности ПФР и его территориальных органов в 2020 году по сравнению с 2019 годом вырос на 6,346 миллиарда рублей, или на 5,7%. "Доля данных расходов в общем объеме расходов ПФР снижается на протяжении трех последних лет (в 2018 году – 1,4%, в 2019 году – 1,3%, в 2020 году – 1,2%)", — отмечают аудиторы.

За 2020 год количество подведомственных ПФР учреждений сократилось на 154 единицы и на 1 января 2021 года составило 1025 единиц. "Предельная штатная численность сотрудников (без обслуживающего персонала) за 2020 год сократилась на 521 единицу и на 1 января 2021 года составила 106 576,5 единицы", — добавляет СП.

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