МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. С 2022 года мужчины от 45 лет и женщины от 40 лет будут раз в три года получать сведения о состоянии их пенсионного счета, накопленного стажа и предварительном размере страховой пенсии по старости. Данные придут в личный кабинет портала Госуслуг. Если гражданин обнаружит какие-то ошибки, он сможет подать заявление об их исправлении с приложением подтверждающих его правоту документов онлайн. Об этом агентству "Прайм" рассказывает профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

"Полученная информация может повлиять на принятие решения о дополнительном пенсионном обеспечении или выборе той индивидуальной стратегии инвестирования накоплений, которая позволит максимизировать размер будущей пенсии", — добавляет эксперт. В ПФР рассказали, как увеличить накопительную пенсию

По ее словам, страховая пенсия по старости состоит из двух частей: фиксированной выплаты и страховой пенсии. Фиксированная выплата не зависит от индивидуального трудового вклада гражданина, она ежегодно индексируется по решению правительства (в 2021 году её размер составил 6044 рубля). Для пенсионеров старше 80 лет её размер удваивается.

Для отдельных категорий граждан (например, имеющих иждивенцев, работников Крайнего Севера) размер фиксированной выплаты будет выше. Фиксированная выплата также умножается на повышающий коэффициент, если гражданин решил выйти на пенсию позже официально установленного пенсионного возраста.

Вторая часть пенсии — страховая, призвана отражать индивидуальный трудовой вклад работника. Она зависит в основном от продолжительности страхового стажа (количества лет работы, в течение которых на фонд оплаты труда работника начислялись страховые взносы в Пенсионный фонд) и уровня официальной зарплаты. Аналитик назвал наиболее выгодную альтернативу пенсии для россиян

"С 2015 года эти два параметра учитываются при расчете размера индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), который равен сумме пенсионных коэффициентов за все годы страхового стажа. Чтобы определить страховую пенсию, нужно умножить ИПК на стоимость одного пенсионного коэффициента, размер которого утверждается правительством (например, в этом году его размер составил 98,86 руб.)", — говорит специалист.

Дополнительные пенсионные баллы можно получить за социально значимые периоды жизни: служба в армии, уход за инвалидом первой группы, уход за ребенком до полутора лет и т.д.

Поскольку переход на бальную систему расчета пенсии произошел в 2015 году, то пенсионные баллы считаются за два периода: до 2015 года и после.

Конвертация пенсионных прав до 2015 года происходит с 2002 г. по 2014 г. (с момента начала пенсионной реформы и до перехода на бальную систему, когда в основе расчета пенсии фигурировал пенсионный капитал) и до 2002 года (валоризация пенсионных прав).

"Размер начисленных до 2015 года ИПК можно запросить в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. ИПК может быть увеличен на размер повышающего коэффициента, если обратиться за пенсией не сразу", — указывает эксперт.

Заработанные до 2002 года пенсионные права могут быть оценены через расчетный размер трудовой пенсии. Дело в том, что с 2002 года основным критерием при расчете пенсии стал размер страховых взносов, а не стаж. ПФР разъяснил порядок досрочной пенсии для родителей детей-инвалидов

Так что в процессе валоризации пенсий важно понимать, как считаются социально значимые периоды: в календарном порядке или в льготном. Эксперт напоминает, что право на валоризацию имеют граждане, которым была назначена страховая пенсия, при наличии советского стажа до 1991 года.

"Как правило, наиболее проблемным моментом при определении размера страховой пенсии по старости является доказательство периода трудового стажа. Поскольку Пенсионный фонд работает с документами, то важно, чтобы при его оценке не были допущены ошибки, в особенности, если стаж учитывается за период до 2002 года", — говорит Финогенова.

Какие-то периоды стажа могут не учитываться Пенсионным фондом, поскольку, по его оценкам, организации не существовало или за вас не уплачивались взносы. Тогда, если будет привлечено два свидетеля того, что вы работали на данном предприятии, и страховые взносы за вас в Пенсионный фонд все же уплачивались, то через суд возможно восстановить справедливость.

"Следовательно, важно ознакомиться с данными справки об учтенном ПФ РФ стаже и сравнить их с теми, что приведены в трудовой книжке", — указывает Финогенова.

"В настоящее время у граждан имеется возможность проверить корректность данных о страховом стаже, зарплате и размере уплаченных страховых взносов через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или через портал Госуслуг. Можно также лично обратиться за этой информацией в территориальное отделение фонда или в МФЦ", — заключает специалист.

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