МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Разрабатывая бюджет на 2022 год власти оказались перед выбором: увеличить расходы и простимулировать экономику или перейти в режим экономии и сдержать инфляцию. Об этом пишет РБК со ссылкой на мнение экономистов Альфа-банка. Россияне начали массово изымать деньги из банков

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова в обзоре "Дискуссии по бюджету 2022 года" отметила, что предложение Минэкономразвития увеличить бюджетные расходы на будущие годы поставило традиционную ежегодную подготовку закона о бюджете в необычный контекст. В прошлом году публичных дискуссий между ведомствами о бюджетной политике не было, добавила она.

Орлова считает, что российское правительство, имея два пути решения данной ситуации, должно выбрать наиболее подходящий, который оказал бы максимально положительное влияние на развитие страны.

"Сложный выбор, перед которым стоит правительство, связан с тем, что предпочесть в конечном счете — режим экономии, который поможет ЦБ сдержать инфляцию в будущем году и станет залогом контроля за расходами в будущие периоды, или, напротив, увеличить расходы, обеспечивая большую поддержку экономике по примеру развитых стран", — подытожила Орлова.