МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Экономика России уверенно проходит трудный период, вызванный ограничениями по COVID-19. Об этом рассказывает японское издание JB Press.

Оно утверждает, что, как и все мировые державы, в начале пандемии Россия столкнулась с трудностями. "Однако в сравнении с другими развитыми и быстроразвивающимися странами раны были не столь глубокими", — считает автор статьи Тэцуя Умэцу.

Журналист считает, что решение властей не останавливать промышленное производство во многих регионах помогло достаточно легко пережить падение экономических показателей.

Кроме того, автор японского издания отметил успехи, которых сфера услуг добилась минувшей весной. Он приводит слова владельца одного из московских японских ресторанов, заявившего об увеличении доходов по сравнению с временами до пандемии.

В статье также говорится о том, что переход на удаленную работу помог появлению новых возможностей для бизнеса во многих странах. В частности, японские производители компактных принтеров и спикерфонов отчитались о высоком спросе на их продукцию в России.

Вместе с тем Умецу отметил, что в российской экономике все еще есть направления, над которыми еще предстоит поработать правительству и ЦБ. Он особо выразил выделил рост инфляции, влияющий на настроения в деловых кругах.