МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Средняя зарплата сотрудников центрального аппарата Фонда социального страхования России в 2020 году составила более 104 тысяч рублей, территориальных органов фонда — почти 44 тысячи рублей, говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета ФСС за прошлый год. Счетная палата назвала среднюю зарплату в Пенсионном фонде России

"Среднемесячная заработная плата 1 работника центрального аппарата фонда за 2020 год составила 104,14 тыс. рублей (в 2019 году – 101,92 тыс. рублей), территориального органа ФСС – 43,90 тыс. рублей (в 2019 году – 41,79 тыс. рублей)", — сказано в документе.

Всего на оплату труда работников фонда в 2020 году израсходовано 17,8 миллиарда рублей. Объем расходов на обеспечение деятельности ФСС и его территориальных органов составил 25,77 миллиарда рублей, что на 2,5% больше, чем в 2019 году.

"Штатная численность фонда на 1 января 2021 года составила 32 818 штатных единиц (за 2020 год уменьшилась на 10 штатных единиц), из них в территориальных органах – 31 959 штатных единиц (уменьшение на 7 штатных единиц), в центральном аппарате фонда – 859 штатных единиц (уменьшение на 3 штатные единицы)", — указывает Счетная палата.

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