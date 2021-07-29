МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Использование щебня по старому ГОСТу при строительстве дорог позволило бы экономить почти 1,5 миллиарда рублей расходов федерального бюджета в год, не ухудшив при этом качество автотрасс, говорится в отчете Счетной палаты РФ по итогам анализа применения новых, экономически целесообразных, долговечных материалов и технологий при строительстве и ремонте автодорог общего пользования в 2018–2020 годах. Росавтодор потратил более 3,6 миллиарда рублей на "написание документов"

Аудиторы обратили внимание, что действующие стандарты дорожного строительства допускают использование асфальтобетона только на основе щебня по новому ГОСТу 32703-2014, и исключают возможность использования традиционных асфальтобетонов, которые требуют применения щебня по старому ГОСТу 8267-93.

"Свершившаяся техническая "революция" в области дорожного строительства не предложила принципиально новые составы асфальтобетонных смесей", — отмечают аудиторы. При этом стоимость асфальтобетонов по новым стандартам в сравнении с традиционными асфальтобетонами значительно увеличилась.

"Это приводит к удорожанию 1 тонны щебня по ГОСТ 32703-2014, например в Республике Татарстан – в среднем на 19,7% (до 1,695 тысячи рублей), в Ростовской области и Краснодарском крае – в среднем на 68,1% (до 1,5 тысячи рублей), в Забайкальском крае, Амурской и Иркутской областях – в среднем на 121,8% (до 1,332 тысячи рублей)", — говорится в документе.

С учетом разницы стоимости старого и нового щебня включение первого в перечень разрешенных материалов могло бы сэкономить средства федерального бюджета в общем объеме 1 477,3 миллиона рублей ежегодно, подсчитали аудиторы. Байден готовит меры для обеспечения кибербезопасности инфраструктуры

При этом, по их данным, показатели состояния дорожного покрытия участков, на которых применялись традиционные и новые стандарты, практически не отличаются, а колейность отдельных участков с применением новых асфальтобетонов оказывается даже выше.

"По оценкам экспертов, требования к физико-механическим свойствам асфальтобетона в новых стандартах нормируются без должного учета российских климатических условий эксплуатации. При этом высокая пористость новых асфальтобетонов может приводить к преждевременному разрушению покрытий в регионах с влажным и холодным климатом", — говорится в отчете.