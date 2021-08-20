МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что ФРГ — один из основных партнеров для России. Эксперт назвал последствия встречи Путина и Меркель для рубля

Переговоры президента РФ и канцлера ФРГ начались в Москве в 14.07.

"Сейчас хотел бы отметить, что Федеративная Республика остается одним из основных партнеров для нас и в Европе, и в мире в целом", — заявил Путин во время встречи.

Меркель 20 августа приехала в Москву с визитом, который, по всей видимости, станет ее последней поездкой в Россию в этом статусе. В сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, в которых она не будет участвовать. После встречи с Путиным Меркель 22 августа посетит Киев. Среди вопросов, которые планируется обсудить в ходе визита, — экономика, энергетика, безопасность и актуальные международные проблемы.

Товарооборот между РФ и ФРГ увеличился в два раза несмотря на спад в экономике, сказал Путин.

"ФРГ для нас и второй торгово-экономический партнер после Китая. Несмотря на то, что в 2020 году у нас был спад достаточно серьезный, сейчас почти двухкратное увеличение товарооборота за первые полгода", — заявил Путин.